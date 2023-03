Langer wachten op vragen over hypotheek door werkonderbreking ING

De eerste werkonderbreking in jaren bij ING was dinsdag ook te merken voor klanten. Enkele klanten met vragen over hun hypotheek hebben iets langer moeten wachten en dertien kantoren van de bank waren tussen 10.00 en 12.00 uur gesloten. Volgens de vakbonden deden duizenden medewerkers aan de actie mee. Zij volgden in de twee uur dat ze het werk neerlegden een workshop ‘staken voor beginners’.

FNV-bestuurster Duygu Akçay denkt dat de actie de bank zeker gehinderd heeft, maar een woordvoerder van ING benadrukt dat klanten toch “niet of nauwelijks” last hebben gehad van de werkonderbreking. De callcenters bleven volgens haar ook goed bereikbaar.

In de bankensector wordt normaal amper gestaakt. Volgens de bonden is het voor het eerst sinds de jaren tachtig dat bankmedewerkers in Nederland het werk neerleggen. In de jaren negentig is er ook nog wel eens een demonstratieve werkonderbreking gehouden bij de Postbank, een onderdeel van ING dat inmiddels volledig is opgegaan in het ING-merk.

Of er hierna nog een volgende werkonderbreking volgt, is nog niet duidelijk. Akçay geeft aan momenteel met haar achterban nog het laatste bod van ING te bespreken. Ze vindt het bod zelf eigenlijk onvoldoende, maar wil graag nog met actieve leden van de bond overleggen of zij verder willen gaan met acties.

FNV, CNV en De Unie hadden ING onlangs al een ultimatum gesteld met de eis dat de bank de inflatie voor 14.000 ING-medewerkers zou compenseren in de nieuwe cao. Maar ING wil zover niet gaan.