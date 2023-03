Facebook-moeder Meta schrapt nog eens 10.000 banen

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms gaat nog eens 10.000 extra banen schrappen om kosten te besparen. In november had Meta, dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, al aangekondigd dat er 11.000 arbeidsplaatsen gingen verdwijnen.

In de media werd al langer gespeculeerd over meer banenverlies bij het Amerikaanse technologiebedrijf. Onlangs meldde de krant The Washington Post al dat er nog duizenden werknemers zouden moeten vertrekken. Topman Mark Zuckerberg zei eerder weliswaar geen nieuw banenverlies te verwachten, maar hij heeft ook gezegd dat 2023 een “jaar van efficiĆ«ntie” moest worden en dat Meta zich meer op de winstgevendheid zou gaan richten.