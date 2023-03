Energiedirect biedt jaarcontracten aan onder prijsplafond

Energiedirect.nl biedt weer jaarcontracten aan met tarieven voor stroom en gas onder het prijsplafond. De contracten zijn vanaf nu beschikbaar bij het bedrijf dat net als Essent een dochter is van het Duitse E.ON.

Klanten betalen dan minder dan 0,40 euro per kilowattuur stroom en minder dan 1,45 euro per kuub gas. De tarieven gelden tot en met 31 maart 2024. “Ondanks de onzekere energiemarkt betalen zij ook komende winter tarieven onder het prijsplafond”, aldus het bedrijf.

Vorig jaar stopten veel energieleveranciers met vaste contracten vanwege de zeer sterk gestegen energieprijzen. De tarieven voor de prijsplafonds liggen op 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kilowattuur stroom. Wie minder dan 1200 kuub gas of 2900 kWh stroom gebruikt, betaalt die tarieven en de overheid betaalt wat resteert aan de energiebedrijven. Wie boven de grens komt, betaalt de volle tarieven die de energiebedrijven hanteren.

De prijzen voor stroom en gas dalen al geruime tijd. Het scheelt het Rijk veel geld als energie goedkoper wordt dan het prijsplafond. Het kabinet gaat er vanuit dat het prijsplafond vele miljarden euro’s zal kosten.

Essent zei in februari dat alle klanten met een variabel contract vanaf 1 april de helft minder gaan betalen. Dat nieuwe tarief ligt nog wel boven het prijsplafond van de overheid. Ook Essent is van plan weer vaste contracten aan te gaan bieden.

Branchegenoot Eneco is al begonnen met het aanbieden van vaste contracten. De prijzen bij dat energiebedrijf liggen net boven die van het prijsplafond.