Scheepswerf IHC verkoopt funderingenmaker om schulden te verlagen

Scheepsbouwer IHC heeft de verkoop van zijn dochterbedrijf voor funderingen afgerond. Investeerder HAL neemt dit bedrijf, IQIP genaamd, over voor een niet openbaar gemaakt bedrag. De opbrengst gebruikt IHC om de eigen schulden te verlagen.

IHC uit Kinderdijk had het de afgelopen jaren zwaar door grote tegenvallers bij de bouw van enkele schepen. In 2020 redden de overheid, banken en een groep bedrijven het maritieme concern van de ondergang met een noodpakket van honderden miljoenen euro’s. Het consortium van bedrijven en investeerders, waar HAL ook deel van uitmaakte, beloofde IHC over te nemen. Banken en de overheid zegden leningen en kredietgaranties toe.

IQIP maakt onder andere voor windmolenparken en olie- en gasplatforms op zee funderingen. Ook verdient het bedrijf geld met het ontmantelen van oude installaties. Het bedrijf heeft zo’n driehonderd werknemers en behaalde vorig jaar een omzet van 102 miljoen euro, meldt HAL.

De definitieve verkoop van IQIP is een tweede meevaller voor IHC in korte tijd. Vorige week bepaalde een rechter dat alle schuldeisers zich aan het reddingsplan van de scheepswerf moesten houden. Een aantal banken wilde niet instemmen met de financiƫle herstructurering.

“Met de verkoop van IQIP aan HAL ontstaat meer financiĆ«le ruimte voor zowel Royal IHC als IQIP. De directe opbrengsten van de aandelen van IQIP zullen voornamelijk worden gebruikt om de leningen af te bouwen en de liquiditeit van Royal IHC te verbeteren”, zegt IHC-topman Jan-Pieter Klaver. Het maritieme concern benadrukte eerder dat een groot deel van het bedrijf winstgevend is en de vraag naar diensten van IHC aantrekt.