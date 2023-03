ING steekt minder geld in pijpleidingen voor olie- en gasvelden

ING stopt per direct geen geld meer in nieuwe leningen voor pijpleidingen en andere infrastructuur voor nieuwe olie- en gasvelden. Volgens het hoofd bedrijfsethiek van de bank, Arnaud Cohen Stuart, wil ING zo aanbevelingen volgen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) om geen nieuwe gas- en olievelden meer te ontwikkelen. Dat moet helpen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

Er lopen nog leningen in de infrastructuur van nieuwe olie- en gasvelden. Na afloop worden die niet verlengd. Momenteel financiert ING de infrastructuur van olie en gas voor ongeveer 14 miljard euro, 10 procent van dit bedrag is voor nieuwe velden.

Verder meldde ING dinsdag minder geld te willen stoppen in de handel van olie en gas vanwege de aanbevelingen van het IEA. In 2030 moet het aantal liters dat ING financiert 19 procent minder zijn dan nu. Ook hier gaat het alleen om nieuwe leningen en zet de bank geen lopende leningen stop. Volgens Cohen Stuart kijkt ING momenteel naar een manier om het doel te kunnen halen. Hij zegt dat de bank nu 24 miljard euro uitleent aan handelsfinanciering, “waarvan een groot deel in olie en gas”. Hij kon niet zeggen hoe groot dit deel is.

Vorig jaar maakte ING bekend de zoektocht naar en ontwikkeling van nieuwe olie- en aardgasvelden niet meer te financieren. De bank blijft nog wel geld uitlenen aan de fossiele industrie, vertelt Cohen Stuart.

Actiegroepen voor het milieu Fossielvrij NL en Milieudefensie vinden het nieuwe klimaatbeleid van ING nog ruim onvoldoende. “Met de babystapjes die ING nu zet, komen we er niet. ING blijft nog steeds volop olie- en gasbedrijven financieren. Dit ketent ons vast aan een fossiele toekomst die een leefbare wereld bedreigt,” zegt Liset Meddens, oprichtster van Fossielvrij NL. Een dag voor de aandeelhoudersvergadering van de bank, 23 april, voeren de organisaties gezamenlijk actie bij het hoofdkantoor van ING. Extinction Rebellion doet dan ook mee.