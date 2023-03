AEX zakt hard weg door zware verliezen in financiële sector

De AEX-index op het Damrak zakte woensdag weer hard weg door zware koersverliezen in de financiële sector. Dinsdag wisten de banken en verzekeraars juist nog te herstellen van de recente verkoopgolf, die volgde op het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank. In Amsterdam zakten ING en ABN AMRO rond de 7 procent. De verzekeraars Aegon, NN Group en ASR verloren tot 5,6 procent. De AEX-index raakte rond 12.15 uur 2,3 procent kwijt op 720,87 punten. De hoofdindex won een dag eerder nog 1,4 procent.

Ook andere grote Europese banken kregen opnieuw rake klappen. In Zürich kelderde Credit Suisse zelfs met 22 procent tot een nieuw dieptepunt. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank. Ook zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer steun te verlenen aan Credit Suisse. Vooral die uitspraak zorgde voor onrust in de bankensector. De handel in het aandeel Credit Suisse werd daarbij een aantal keren onderbroken.

In Parijs zakte BNP Paribas bijna 10 procent en in Frankfurt leverde Deutsche Bank dik 7 procent in. UBS daalde ook ruim 7 procent in Zürich. Een waarschuwing van kredietbeoordelaar Moody’s over de Amerikaanse bankensector zorgde eerder op de dag al voor terughoudendheid. Volgens Moody’s zijn de vooruitzichten voor de gehele sector namelijk verslechterd door het omvallen van de twee banken.

Ook lijken beleggers eerst meer duidelijkheid te willen over de reactie van de centrale banken op de onrust in de bankensector. Zo wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende week minder sterk zal gaan verhogen om de kalmte in de financiële sector te bewaren. De Europese Centrale Bank (ECB) komt donderdag al met het rentebesluit. De ECB zal de rente naar verwachting opnieuw met een half procentpunt verhogen in de strijd tegen de inflatie. ECB-president Christine Lagarde zal mogelijk wel ingaan op de problemen in de Amerikaanse bankensector en wat die betekenen voor de banken in Europa.

De MidKap kelderde 3,4 procent tot 942,18 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 3,2 procent kwijt. Niet alleen bij de financiële bedrijven werden zware verliezen geleden. Zo werden olie- en gasconcern Shell, staalproducent ArcelorMittal en uitzender Randstad tot 4,7 procent lager gezet.

De euro was 1,0614 dollar waard, tegen 1,0716 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 70,33 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 76,45 dollar per vat.