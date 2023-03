Omwonenden Schiphol naast Staat tegenover vliegmaatschappijen

Een belangenvereniging van omwonenden van Schiphol is als partij toegevoegd aan het kort geding van luchtvaartmaatschappijen tegen de Staat om het terugdringen van het aantal vluchten. De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) komt in het kort geding naast de overheid te staan en tegenover luchtvaartmaatschappijen als KLM, Transavia en Corendon.

De luchtvaartmaatschappijen willen dat de overheid niet zonder meer het jaarlijkse aantal vluchten op luchthaven Schiphol beperkt. Volgens de regels zou er eerst naar minder drastische manieren moeten worden gekeken om geluidsoverlast en vervuiling te beperken, stellen zij. De zaak dient dinsdag in de rechtbank in Haarlem.

RBV noemt het bijzonder dat zij in deze zaak aan de kant van de Staat staat. In juli staan de omwonenden namelijk tegenover de Staat in een andere rechtszaak waarin ze eisen dat de overheid zich houdt aan de geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als de omwonenden die zaak winnen moeten er sowieso minder vliegbewegingen en nachtvluchten komen, stelt RBV.