VW wil investeren in mijnen om grote speler accu’s te worden

Autoconcern Volkswagen wil geld steken in mijnen om de kosten van materialen van accu’s omlaag te brengen. Met zijn batterijentak wil Volkswagen een grote speler worden op de markt voor accu’s voor elektrische auto’s, zegt technologiedirecteur Thomas Schmall.

Met de investeringen wil het bedrijf achter merken als VW, Audi, Skoda, Bugatti en Seat voor de helft in zijn eigen behoefte voorzien. Maar de materialen moeten ook aan andere partijen worden verkocht, aldus Schmall. De strategie past in een trend van automakers die steeds meer zeggenschap willen krijgen over de materialen die ze nodig hebben om auto’s te bouwen.

De afgelopen jaren ontstonden er de nodige problemen met de toevoer van materialen. Dat kwam door gestegen prijzen voor veel materialen, maar ook door een enorme vraag naar chips tijdens de coronacrisis.

De batterijentak van Volkswagen, met de naam PowerCo, zal onder meer accu’s gaan leveren voor de 1,2 miljoen elektrische auto’s die Ford in Europa gaat bouwen op basis van het MEB-platform van Volkswagen. Maar ook in de Verenigde Staten wil Volkswagen batterijenfabrieken bouwen.

Een eerste leveringsdeal met Canadese mijnbouwers is al gesloten. Door financiering voor mijnen te verstrekken, kan jaren van de ontwikkeltijd worden afgehaald, stellen analisten. Ook directe investeringen in mijnen behoren volgens Schmall echter tot de mogelijkheden.

Accu’s voor elektrische auto’s zijn een van de duurste onderdelen. Als die voor een vaste en redelijke prijs kunnen worden gemaakt, kunnen er meer elektrische auto’s worden gebouwd. Alleen Tesla heeft meer ge├»nvesteerd in de productie van accu’s dan Volkswagen. PowerCo, dat nog niets produceert, wil in 2030 meer dan 20 miljard omzet per jaar halen.