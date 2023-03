ING en ABN flink omlaag op beurs ondanks redding Credit Suisse

De Nederlandse banken ING en ABN AMRO gingen maandag hard omlaag op de Amsterdamse beurs. Ook de andere Europese banken stonden onder druk. Beleggers reageerden op de overname van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse door zijn grotere rivaal UBS. Die Zwitserse bank, waar oud ING-topman Ralph Hamers aan het roer staat, koopt Credit Suisse voor zo’n 3 miljard euro in aandelen UBS.

Hoewel Credit Suisse nu van de ondergang is gered, lijden de aandeelhouders van Credit Suisse wel een flink verlies door de reddingsactie. De bank was vrijdag namelijk nog ongeveer 7,6 miljard euro waard. Ook de obligatiehouders van Credit Suisse lijden zware verliezen. Investeerders in de financiële sector blijven daardoor bezorgd over de waarde van hun beleggingen. UBS zakte 12 procent in Zürich en Credit Suisse kelderde ruim 60 procent.

ING raakte 9 procent kwijt en ABN AMRO, die sinds maandag weer is opgenomen in de AEX-index, verloor bijna 8 procent. De AEX op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent lager op 713,55 punten. De verzekeraars Aegon, NN Group en ASR, die ook promoveerde naar de AEX, daalden tot ruim 3 procent.

De MidKap verloor 2,9 procent tot 908,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 1,6 procent. De Britse banken HSBC en Barclays zakten tot ruim 6 procent in Londen. Deutsche Bank daalde 10 procent in Frankfurt en de Franse bank BNP Paribas verloor 7 procent in Parijs. Analist Hebe Chen van IG Markets waarschuwde dat het omvallen van Credit Suisse wel eens “het topje van de ijsberg” zou kunnen blijken te zijn.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomde de “snelle actie rond Credit Suisse” en herhaalde dat het bankensysteem van de eurozone goed bestand is tegen schokken. De ECB, de Federal Reserve en vier andere centrale banken lieten daarnaast weten banken de komende tijd extra leenmogelijkheden te bieden. Daarmee willen ze zorgen dat de banken over voldoende geld beschikken als klanten grote tegoeden willen opnemen.

Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 0,6 procent. In de MidKap ging flitshandelaar Flow Traders, die juist profiteert van de onrust op de beurzen, aan kop met een plus van 2 procent.

De euro was 1,0643 dollar waard, tegen 1,0667 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,8 procent tot 64,90 dollar. Brentolie werd 2,5 procent goedkoper op 71,14 dollar per vat.