ChatGTP voorspelt: Bitcoin is dé cryptomunt voor de cryptohandelaar in 2023

De markt van cryptocurrency is een bewegende markt en het maakt handelen daarin soms onzeker. Zo steeg de waarde van de bitcoin begin maart binnen een paar dagen naar €26.000 maar zakte die na een paar dagen weer terug naar €24.900. Desondanks lijkt de bitcoin wel dé manier te zijn om in de crypto-industrie te slagen dit jaar.

Voorspelling van ChatGPT

Zo liet Newsbit.nl ChatGTP een voorspelling doen over de waarde van de cryptocurrency. ChatGTP is een tegenwoordig hét programma als het gaat om AI (kunstmatige intelligentie). De kennis van het programma over cryptocurrency is nog niet helemaal volledig, maar het programma kan al wel voorspellen hoeveel de bitcoin eind 2023 ongeveer waard zou zijn.

Er zijn een tal van factoren die invloed hebben op de waarde van een cryptomunt. Zo geldt bijvoorbeeld dat de waarde wordt beïnvloed door eventuele opkomst van concurrenten van de bitcoin of de hoeveelheid bedrijven die kiest om met bitcoin in zee te gaan. ChatGTP voorspelde dat de digitale munt sowieso in waarde zou gaan toenemen en noemt zelfs een bedrag van tussen de €50.000 tot €100.000. Dat klinkt erg veel vergeleken met de ongeveer €25.000 van nu, maar misschien is dat dan juist de motivatie om nu in te stappen. De voorspelling van ChatGTP wordt ondersteund door veel bitcoin-analisten. Ook zij zien dat de bitcoin best eens een ton waard kan zijn tegen het begin van 2024.

Beroepshandelaar heeft voordelen…

Men kan geregeld lezen dat bekende mensen als Elon Musk en grote investeerders als Brian Armstrong en Chris Larsen geld investeren in bitcoin en hier enorme winsten uithalen. Waar veel individuen maar wat doen en meeliften op ‘de hype’ hebben deze mensen wat voordelen. De beste handelsbronnen en hulpmiddelen voor de handel in cryptomunten als bitcoin zijn alleen beschikbaar voor mensen die bereid zijn daar grote sommen geld voor neer te leggen. Op die manier kunnen rijke handelaren over de beste informatie beschikken, terwijl de amateur als individu blind vaart op het nieuws en eigenlijk een beetje het gevoel heeft te gokken.

…maar het individu is zeker niet kansloos!

Dat rijke handelaren voordelen hebben omdat zij kunnen betalen voor informatie, maakt de kleine investeerder met weinig geld zeker niet kansloos. Voor de Nederlanders die graag willen instappen in de denderende trein die bitcoin heet biedt bijvoorbeeld Immediate Connect ook de juiste hulpbronnen, maar dan gratis. Op die manier kan de kleine handelaar en investeerder eerlijk concurreren met de rijke investeerders. De enige stappen die men daarvoor hoeft te doen is het registreren op de site en zorgen dat er geld op het account staat zodat je kan gaan handelen. Het mooie is dan ook dat transacties nog voor men live gaat deelnemen in de handel getest kunnen worden op een demoplatform.

Rijk worden als Satoshi Nakamoto

In 2009 richtte Satoshi Nakamoto bitcoin op. Niemand weet wie Satoshi is. Het Japanse pseudoniem zou kunnen slaan op een man, vrouw, meerdere personen et cetera. Tevens gaan er geruchten rond dat Satoshi misschien wel niet meer leeft, gezien deze persoon zelf nooit gehandeld heeft met de bitcoins in diens wallet. Wel weten we dat Satoshi zo’n 1,1 miljoen bitcoins bezit. Doe dat keer €2500 en je hebt al snel een bedrag van meer dan €2.750.000.000.