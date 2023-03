Saudische grootaandeelhouder Credit Suisse verliest 1 miljard

Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder van Credit Suisse, heeft ongeveer 1 miljard dollar, zo’n 940 miljoen euro, verloren door de overname van de noodlijdende Zwitserse bank. De Saudische geldschieter investeerde eind vorig jaar nog zo’n 1,4 miljard euro in Credit Suisse als een teken van vertrouwen in de door schandalen geplaagde Zwitserse bank.

Credit Suisse werd al jaren geplaagd door een reeks schandalen. Zo deed de bank zaken met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die in 2021 al omvielen door risicovol gedrag. De bank leed daardoor vorig jaar het grootste verlies sinds de financiële crisis van 2008. Ook leed de bank aanzienlijke reputatieschade waardoor veel klanten besloten hun geld weg te halen bij Credit Suisse.

De aandelenkoers van Credit Suisse, die al flink was gekelderd door de schandalen, kwam afgelopen week verder onder druk te staan door de problemen in de Amerikaanse regionale bankensector. Ook een opmerking van de voorzitter van Saudi National Bank zorgde vorige week voor paniek. Hij zei absoluut niet van plan te zijn extra te investeren in de bank.

De voorzitter van Saudi National Bank legde echter nog wel uit dat dit niet kon wegens geldende regels en dat Credit Suisse ook niet om hulp heeft gevraagd, maar het kwaad was al geschied. Na zijn opmerking kelderde het aandeel Credit Suisse zo’n 25 procent in waarde. Volgens de voorzitter was die koersval “volledig ongegrond”. De wereldwijde bankensector ligt sinds het omvallen van de Amerikaanse regionale banken Silicon Valley Bank en de Signature Bank echter onder een vergrootglas en op elk bericht over de sector wordt nerveus gereageerd door beleggers.

Onder druk van de Zwitserse autoriteiten werd Credit Suisse zondag overgenomen voor zo’n 3 miljard euro door de grotere rivaal UBS. De aankoopsom wordt volledig betaald in aandelen UBS en ligt bijna 60 procent onder de marktwaarde die Credit Suisse afgelopen vrijdag nog had bij het sluiten van de Zwitserse beurshandel. De overnameprijs ligt ook 99 procent onder de piekwaarde van Credit Suisse in 2007.

Het belang van 9,9 procent van Saudi National Bank in Credit Suisse wordt nu gewaardeerd op ongeveer 304 miljoen Zwitserse frank (zo’n 307 miljoen euro) na het bod van UBS, volgens berekeningen van persbureau Bloomberg. De Saudische geldschieter verklaarde maandag dat de waardedaling van zijn investering in Credit Suisse geen invloed zal hebben op de eigen groeiplannen en de vooruitzichten voor dit jaar.