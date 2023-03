Nederlandse wijnboeren oogsten record druiven vanwege warme zomer

Nederlandse wijnboeren hebben vorig jaar een recordhoeveelheid druiven geoogst. Dit meldt de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP) maandag op basis van cijfers van overheidsinstantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De druiven groeiden goed omdat het afgelopen zomer erg warm was en de zon vaak heeft geschenen.

Warme en droge zomers zijn goed zijn voor de wijnbouw in Nederland, stelt VNWP. Door nat en koud weer hebben druiven moeite om goed rijp te worden en is de kans op schimmels groot. Teveel zon is overigens ook niet gunstig, dan kunnen bomen verbranden.

Afgelopen jaar is ruim 9800 hectoliter wijn geproduceerd, zo’n 1,3 miljoen wijnflessen. Bijna driekwart is voor witte wijnen. Vanwege het relatief koele klimaat produceren de meeste boeren in Nederland witte wijnen. Er werden 30 procent meer druiven geoogst dan het daar daarvoor. De zomer van 2021 was kouder met meer regen, waardoor de oogst met 7500 hectoliter lager uitviel.

In Nederland zijn volgens VNWP ongeveer 165 commerciële wijngaarden, vooral in Gelderland en Limburg. Hun wijngaarden zijn samen 275 hectare groot.