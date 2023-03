Analist: val van Credit Suisse kan ’topje van ijsberg’ zijn

De overname van de in opspraak geraakte Zwitserse bank Credit Suisse door land- en branchegenoot UBS is een sterk signaal aan mensen die geloven dat de financiĆ«le markten nog niet in crisis zijn, stelt analist Hebe Chen van IG Markets. Ze schrijft dat de val van Credit Suisse “de verrotte wortels van het banksysteem” bloot heeft gelegd, zoals “slechte risicocontroles en slecht management”. “Het omvallen van Credit Suisse zou wel eens het topje van de ijsberg kunnen blijken te zijn.”

Ook andere analisten hebben nog vragen na het overnameplan. “De onmiddellijke risico’s zijn weggenomen”, aldus Flora Bacahut van Jefferies. “Maar er zijn ook vraagtekens bijgekomen.” Met name het feit dat zogeheten Additional Tier 1-obligaties in een klap waardeloos zijn gemaakt, zal gevolgen hebben op de bredere kapitaalmarkt, denkt Chamath Da Silva van BetaShares. Die beslissing kan ervoor zorgen dat meer houders van dergelijke obligaties die willen verkopen, verwacht hij.

Ook Andrew Stimpson van KBW waarschuwt daarvoor. Hij heeft angst dat de kosten om dat AT1-kapitaal aan te trekken omhoog gaan voor banken. Of dat er extra regels worden opgesteld omtrent die vorm van kapitaal. Dat kan gevolgen hebben voor de hele bankwereld. Wel is het risico op ‘besmetting’ binnen de bankensector verdwenen nu Credit Suisse wordt overgenomen.