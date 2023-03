Strateeg Rabobank: financiële sector blijft voorlopig onrustig

De financiële sector blijft de komende weken waarschijnlijk onrustig, na het omvallen van de Silicon Valley Bank en daarna de overname van Credit Suisse. Dat verwacht Elwin de Groot, hoofd macrostrategie bij het economisch bureau van Rabobank. “Bij Credit Suisse zijn de problemen relatief snel in de kiem gesmoord. Bovendien is er veel liquiditeit. Dat moet er uiteindelijk voor zorgen dat het vertrouwen terugkeert. Maar het is niet gezegd dat er vanaf nu niets meer gaat gebeuren. Die garantie hebben we niet, ook al zouden we dat graag willen. Iedereen kijkt nu of dit het was of dat er nog meer in het vat zit”, aldus De Groot.

Credit Suisse was in financiële problemen gekomen. Na begeleiding door onder meer de Zwitserse regering werd besloten dat een andere Zwitserse bank, UBS, Credit Suisse zou overnemen. De Groot: “Ik denk dat het goed is dat er een oplossing is gekomen. Er is weinig onzekerheid dat centrale banken bereid zijn om meer liquiditeit te geven als dat noodzakelijk is. En als dat niet genoeg is, is er nog meer liquiditeit.”

Waar de financiële wereld maandag vooral mee bezig is, is ontdekken wat de gevolgen zijn. “Bij Credit Suisse was de oplossing dat de aandeelhouders een groot deel van hun geld verliezen, maar niet alles. De houders van de meest risicovolle obligaties zijn hun geld volledig kwijt. Dat roept vragen op, markten zijn bezig met ‘wat betekent dit voor ons?’. In de komende weken hebben we daarom te maken met volatiele markten”, aldus De Groot.

Het is volgens de strateeg belangrijk dat de financiële wereld er zelf in slaagt om de problemen op te lossen “zonder dat overheden eraan te pas moeten komen en dat belastingbetalers een deel van de rekening moeten betalen. Als we het weten op te lossen met de instrumenten die we tot onze beschikking hebben, zoals liquiditeit en resolutiemechanismen, is dat een positief signaal. Maar op korte termijn gaat dat wel gepaard met de nodige onzekerheid.”

Volgens De Groot staat de Europese financiële sector er nu wel beter voor dan aan de vooravond van de kredietcrisis van 2007 en 2008. “In Europa is het toezicht de afgelopen jaren scherper geweest, en ook almaar verscherpt en verbeterd. Er zijn veel meer instrumenten om in te grijpen en er is meer transparantie. Dat biedt stootkussens, zou je zeggen. Maar in de Verenigde Staten is niet voldoende toezicht geweest op de financiële instellingen, met name bij kleinere banken.”

Dat in korte tijd twee banken in de problemen zijn gekomen, kan zijn veroorzaakt door de goede jaren hiervoor, denkt De Groot. “We hebben jarenlang markten gehad waarin de rentes laag waren. Misschien begon de risicoperceptie wat van de werkelijkheid af te staan. De afgelopen twee weken waren een wake-upcall dat het ook minder kan gaan.”