Banken grote winnaars op aandelenbeurs Amsterdam

Europese banken hebben dinsdag een van hun beste handelsdagen van dit jaar op de aandelenbeurzen gehad, met forse winsten voor onder andere ING en ABN AMRO in Amsterdam. Grote financieel dienstverleners wonnen aan waarde na sussende woorden van toezichthouders, die stelden dat risicovollere schuldpapieren van banken die onder hun toezicht staan niet zomaar waardeloos worden. Verwarring over de volledige afschrijving van bepaalde obligaties van het in problemen geraakte Credit Suisse zorgde begin deze week nog voor onzekerheid.

De redding van Credit Suisse via een overname door de eveneens Zwitserse bank UBS nam volgens sommige analisten en beleggers ook een grote onzekere factor over de Europese bankensector weg, zeiden ze tegen financieel persbureau Bloomberg. Ook verklaarde het hoofd voor toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) dat een verbod op het uitbetalen van dividend bij banken voorlopig niet aan de orde is.

ING en ABN AMRO eindigden bovenaan in de AEX met winsten van respectievelijk 6 en 3,9 procent. Elders in Europa wonnen Commerzbank in Duitsland en UniCredit in Italië tot ruim 7 procent. Een index voor banken in Europa boekte een winst van 3,8 procent. Een dag eerder wonnen Europese banken ook al wat aan beurswaarde nadat het nieuws van de redding van Credit Suisse afgelopen weekend was bekend geworden.

UBS klom bijna 4 procent in Zürich. Kredietbeoordelaars Moody’s en S&P hebben de vooruitzichten voor de Zwitserse bank verlaagd na de overname van Credit Suisse.

De AEX eindigde 1 procent hoger op 736,18 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 949,17 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot zo’n 1,8 procent vooruit.

De aandacht gaat deze week ook uit naar de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begon aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Beleggers zijn benieuwd of de recente onrust bij de banken nog van invloed zal zijn op het rentebesluit van de Fed.

Op het Damrak was er ook belangstelling voor ICT-dienstverlener Ordina. Die heeft overeenstemming bereikt met zijn Franse branchegenoot Sopra Steria over een overname voor zo’n 518 miljoen euro. Het aandeel schoot bijna 25 procent omhoog na dat nieuws.

De euro was 1,0768 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1,8 procent in prijs tot 68,85 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer meer op 74,71 dollar per vat.