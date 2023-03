Duits verzet verkoopban ‘vieze’ auto’s dreigt EU-top te verstoren

In Brussel onderhandelen de lidstaten koortsachtig om Duitsland te bewegen zijn onverwachte verzet tegen een eerder overeengekomen verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselmotoren in de EU vanaf 2035 op te geven. Als de kwestie niet tijdig wordt opgelost dreigt ze op de EU-top later deze week te moeten worden uitgevochten.

De ministers voor Europese Zaken zijn bijeen om de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden van donderdag en vrijdag voor te bereiden, en onderhandelen over de conclusies die de top na afloop naar buiten zal brengen. Oekraïne, de Europese concurrentiepositie en de ontwikkelingen in de eurozone zijn hoofdthema’s.

Duitsland, dat aanvankelijk akkoord ging met de vergaande milieuwetgeving voor auto’s, eist ineens vrijstellingen voor zogenoemde e-brandstoffen. Dat zijn synthetische brandstoffen die uit elektriciteit, biomassa of koolstof worden gemaakt. Ze kunnen worden gebruikt in voertuigen met een verbrandingsmotor.

Volgens de Financial Times hebben 47 bedrijven, waaronder autofabrikanten Volvo en Ford, een brief naar de Europese Commissie gestuurd waarin ze oproepen niet te zwichten voor de Duitse druk. Ook vicevoorzitter Frans Timmermans, verantwoordelijk voor klimaatbeleid, is betrokken bij de onderhandelingen.

Het terugdraaien van het verbod op verbrandingsmotoren schept “een gevaarlijk precedent voor de EU-beleidsvorming en ondermijnt het vertrouwen van het bedrijfsleven in het politieke en beleidsvormingsproces”, schrijven de 47 volgens de Britse zakenkrant. Veel bedrijven zetten bovendien al sterk in op investeringen in elektrische auto’s.