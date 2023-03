EU-hof: koper sjoemel-Mercedes heeft recht op schadevergoeding

Kopers van een Mercedes met sjoemelsoftware hebben recht op een schadevergoeding, stelt het Europees Hof van Justitie. Het is voor het eerst dat de hoogste Europese rechter dat recht met zoveel woorden toekent. Eerder had het al wel bijvoorbeeld vastgesteld dat zulke software ontoelaatbaar is.

Een Duitse eigenaar van een Mercedes was naar de rechter gestapt omdat hij zich door Mercedes benadeeld voelde. De zaak is een van de vele die in de nasleep van de onthullingen over ‘sjoemeldiesels’ vooral Duitse autobouwers plaagt.

Mercedes programmeerde zijn auto’s zo dat ze alleen op warmere dagen binnen de Europese regels voor uitlaatgassen vielen. Zodra het buiten kouder was werden minder van de uitlaatgassen terug de motor ingezogen. Daardoor werden onderdelen gespaard, maar werd meer vervuilend stikstof uitgestoten. Mercedes beweert op het eerste uit te zijn geweest, maar volgens critici was het de fabrikant om het tweede te doen.

Met de software overtrad Mercedes Europese regels, terwijl de klant bij de koop uitdrukkelijk te horen krijgt dat zijn aankoop aan die regels voldoet, constateert het hof in Luxemburg. Daardoor heeft de koper recht op een schadevergoeding. Wel moet de rechter nagaan hoeveel plezier de klant van de auto heeft gehad en dat op een eventuele vergoeding inhouden, aldus het hof.

In een eerdere uitspraak opperde het hof al dat de koopovereenkomst van een auto met illegale software ongeldig verklaard zou kunnen worden.