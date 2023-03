Omwonenden Schiphol: geen wettelijk kader voor 500.000 vluchten

Het uitvoeren van 500.000 vluchten door Schiphol is tegen de wet, stelt de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). Die stichting vertegenwoordigt omwonenden van Schiphol dinsdag in de rechtbank van Haarlem. Daar diende het kort geding dat verschillende luchtvaartmaatschappijen aanspanden tegen de Staat om het verlagen van het aantal vluchten. Volgens de advocaten van RBV is er enkel een wettelijke grondslag voor 400.000 vliegbewegingen via de luchthaven.

Luchtvaartmaatschappijen willen dat het plan van het kabinet, om het aantal vluchten via Schiphol te verlagen van 500.000 naar 460.000, van tafel gaat. Maar een voortzetting van het huidig aantal toegestane vluchten is “onrechtmatig voor omwonenden”, stellen de advocaten van RBV. De luchtvaartmaatschappijen tonen volgens hen daarbij weinig respect voor de persoonlijke leefomgeving van de mensen die in de buurt van Schiphol wonen. De economische belangen wegen daar niet tegenop, stellen zij.

Want omwonenden ervaren veel geluidshinder van de luchthaven, wat alleen maar is toegenomen de afgelopen jaren. Volgens de advocaten voeren de luchtvaartmaatschappijen aan dat de hinder tussen 2017 en 2019 “significant” is gedaald. Maar cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving zouden volgens hen het tegendeel bewijzen. Ook spreken de raadsvrouwen van een correlatie tussen het aantal vluchten en de hoeveelheid hinder die wordt ervaren.

Daarbij benadrukken de advocaten van RVB dat het niet enkel gaat om mensen die direct naast Schiphol wonen. Zij halen een onderzoek van de GGD aan, waaruit naar voren komt dat ook inwoners van onder meer Aalsmeer, Castricum en Heiloo geluidsoverlast ervaren. Die overlast resulteert in verminderd woongenot en slaapverstoringen.