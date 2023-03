Schiphol: geef duidelijkheid en perspectief over aantal vluchten

Schiphol wil duidelijkheid en perspectief, in afwachting van nieuwe regels omtrent het aantal vluchten via de luchthaven. Daarvoor pleit de advocaat van Schiphol in een kort geding tegen de Staat, dat werd aangespannen door verschillende luchtvaartmaatschappijen. Zij willen dat de verlaging van het aantal vluchten van 500.000 naar 460.000 vluchten van tafel gaat. Schiphol is echter positief over de regeling, al is die “niet ideaal”.

De voorgestelde regeling wordt door Schiphol gezien als een noodzakelijke tussenstap, voordat uiteindelijk het aantal vluchten wordt gereduceerd tot 440.000. Daarvoor doorloopt de Staat momenteel een zogeheten ‘balanced approach’. Die schrijft voor dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol en dat vervolgens maatregelen voor de middellange en lange termijn worden genomen. Zijn die onvoldoende, pas dan mag worden gedacht aan capaciteitsreductie.

Maar die procedure wordt niet gevolgd voor de verlaging naar 460.000 vluchten, iets waar luchtvaartmaatschappijen het niet mee eens zijn. De advocaten van Schiphol zien in die regeling in de tussentijd een “noodzakelijk, geschikt en redelijk instrument”. Maar de regeling “is voor niemand, ook voor haarzelf, niet ideaal, niet 100 procent conform haar visie en er zijn allerlei kanttekeningen of vragen bij te plaatsen”, aldus de raadsmannen. Schiphol ziet echter geen andere oplossing, in afwachting van nieuwe regelgeving.

Schiphol gaat ervan uit dat het krimpbesluit vanaf het komend winterseizoen zal gaan gelden. De luchthaven wil daarom weten waar zij aan toe is, en daarvoor is duidelijkheid over de doorgang van de experimenteerregeling nodig, aldus de advocaten.