First Republic Bank toont herstel op positief Wall Street

First Republic Bank wist dinsdag weer wat te herstellen op de aandelenbeurzen in New York. De wankele regionale bank, die een dag eerder nog zijn laagste aandelenkoers ooit bereikte, werd meer dan 30 procent hoger gezet. Onder leiding van topman Jamie Dimon van de grote bank JPMorgan Chase wordt naar verluidt gewerkt aan een nieuw steunplan voor de bank uit Californië. First Republic kreeg vorige week al 30 miljard dollar op zijn rekeningen gestort door elf grote Amerikaanse banken om voldoende geld in kas te hebben.

Ook andere regionale banken als PacWest Bancorp en Western Alliance Bancorp toonden verder herstel en klommen tot haast 16 procent. De grote banken JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo kregen er tot 4 procent bij.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen verklaarde dat de bankensector in het land weer aan het “stabiliseren” is na de recente schokken door de faillissementen van Silicon Valley Bank en Signature Bank. Hoewel de autoriteiten volgens Yellen voldoende maatregelen hebben genomen om de liquiditeitsproblemen in de banksector aan te pakken, is de regering volgens haar wel bereid om nog meer klantentegoeden te garanderen als de bankencrisis erger wordt.

Nu de rust in de bankensector enigszins is teruggekeerd kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en zal op woensdag de uitkomsten daarvan bekendmaken. Beleggers hopen dat de centrale bank de rente wat minder agressief zal verhogen om de kalmte in de financiële sector te bewaren.

De algehele stemming op Wall Street bleef optimistisch in afwachting van het Fed-besluit. De Dow-Jonesindex noteerde na een halfuur handel 0,9 procent hoger op 32.543 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3994 punten en techbeurs Nasdaq dikte ook 1,1 procent aan tot 11.806 punten.

Meta Platforms steeg 1,8 procent. Analisten van Morgan Stanley verhoogden het beleggingsadvies voor het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram en verwachten dat het aandeel met meer dan 25 procent kan stijgen.

Sportschoenenverkoper Foot Locker dikte 6,3 procent aan en motorenfabrikant Harley-Davidson klom 4,7 procent dankzij adviesverhogingen. Tesla won 4,8 procent. Kredietbeoordelaar Moody’s verhoogde de kredietrating voor de producent van elektrische auto’s.

De euro was 1,0778 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 2,5 procent in prijs tot 69,35 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent meer op 75,06 dollar per vat.