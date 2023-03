Staat: procedures voor krimpbesluit Schiphol waren niet nodig

Het verlagen van het aantal vluchten via Schiphol van 500.000 naar 460.000 is volgens de Staat noodzakelijk om de balans op de luchthaven en de omgeving te herstellen. Dat zei de landsadvocaat tijdens een kort geding in de rechtbank van Haarlem, waar verschillende luchtvaartmaatschappijen de door de Staat voorgenomen krimp van Schiphol aanvechten. Zij voeren aan dat de Staat niet de juiste procedures heeft doorlopen, maar volgens de landsadvocaat zijn die helemaal niet aan de orde.

De capaciteitsreductie is volgens de raadsman ook mogelijk zonder de zogeheten ‘balanced approach’-procedure, waar de luchtvaartmaatschappijen op hameren. Dat zou komen omdat kan worden teruggevallen op het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) uit 2008. Voor dat besluit is toen al die procedure gevolgd, waardoor het nu niet meer nodig zou zijn.

Ook zou het volgen van de procedure niet nodig zijn omdat er technisch geen sprake is van krimp. Bij het LVB uit 2008 lag het maximale aantal vluchten namelijk onder de nu voorgestelde 460.000.

De landsadvocaat legt verder uit dat de regering vorig jaar heeft besloten het luchtvaartbeleid opnieuw onder de loep te nemen, waarbij zij zichzelf afvroeg of 500.000 vluchten nog wel “aanvaardbaar” waren. De conclusie was dat de balans, gelet op onder meer geluidshinder, zoek was geraakt. Vandaar dat het nodig zou zijn om het aantal vluchten te beperken.

De luchtvaartmaatschappijen hameren in hun pleidooi juist op de ‘balanced approach’ die volgens hen wel verplicht is. Die procedure schrijft dan voor dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol. Hieruit komen vervolgens een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn. Zijn die maatregelen onvoldoende, dan pas mag worden gedacht aan capaciteitsreductie.