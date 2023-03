Boeing maakt elektrische vliegtuigen zonder piloot

Boeing gaat kleine elektrische vliegtuigen maken die zonder piloot kunnen vliegen, zei bestuurslid Marc Allen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer dinsdag tijdens de Amsterdam Drone Week (ADW) in de RAI. Het gaat om toestellen die maximaal vier personen tussen verschillende steden kunnen vervoeren op korte afstanden van hooguit 145 kilometer. Boeing wil zo meer mensen laten vliegen.

In eerste instantie worden de vliegtuigen ingezet voor vrachtvluchten, maar Boeing ontwikkelt ook toestellen voor personenvervoer. Volgens Allen heeft 80 procent van de mensen wereldwijd nog nooit gevlogen. “We willen meer mensen de kans bieden om te kunnen vliegen. Vooral in dichtbevolkte gebieden is personenvervoer een grote uitdaging”, zegt hij. Met elektrische toestellen wil de vliegtuigbouwer voldoen aan het Europese klimaatdoel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De toestellen moeten vliegen zonder piloten, maar zullen wel op afstand in de gaten worden gehouden. Partnerbedrijf Wisk heeft inmiddels 1600 testvluchten gedaan met dit type, stelt Allen. Volgens hem is het toestel klaar voor certificering.

De Europese Commissie (EC) wil het mogelijk maken om in 2035 mensen tussen verschillende steden te kunnen vervoeren in drones. Afgelopen november heeft de EC een visie op de verdere ontwikkeling van de Europese dronemarkt aangenomen. Daarin staat onder meer dat luchttaxi’s volledig autonoom moeten kunnen vliegen, maar dat de eerste dronetaxi’s een piloot aan boord zullen hebben. Ook moeten drones worden ingezet om medicijnen mee te leveren.