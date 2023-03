Krant: Just Eat Takeaway schrapt 1700 banen VK, vooral bezorgers

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway gaat 1700 banen schrappen in het Verenigd Koninkrijk, schrijft de Britse krant The Telegraph. Vooral maaltijdbezorgers bij de Britse dienst Just Eat worden getroffen, maar ook zo’n 170 kantoorbanen verdwijnen. De stap is onderdeel van een kostenbesparingsmaatregel van het Nederlands-Britse bedrijf.

Het Britse Just Eat had in zes steden eigen bezorgers in dienst. Daarmee probeerde de dienst zich te onderscheiden van andere bedrijven in de zogeheten ‘gig economy’, zoals taxidiensten als Uber, andere maaltijdbezorgers als Deliveroo en flitsbezorgers als Gorillas en Getir. Maar volgens The Telegraph wil Just Eat nu toch met zelfstandige bezorgers gaan werken.

Een woordvoerder van Just Eat laat tegen de krant weten dat “Just Eat UK zijn bezorgoperaties reorganiseert en versimpelt”. Het bedrijf stelt dat er geen gevolgen zijn voor de dienstverlening.