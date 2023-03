Bundesbank-president: ‘koppig’ doorgaan met renteverhogingen

De Europese Centrale Bank (ECB) is nog niet klaar met het verhogen van de rentetarieven, zegt Joachim Nagel, president van de Duitse centrale bank, de Bundesbank. De rentebepalers in de eurozone moeten “koppig” zijn en de financieringskosten blijven verhogen om de inflatie aan te pakken, zei Nagel in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.

“Onze strijd tegen de inflatie is nog niet voorbij, er is nog een weg te gaan”, aldus de Duitse centralebankpresident. Nagel en andere bestuursleden van de ECB hielden vorige week vast aan hun plan om de rente met nog eens met een half procentpunt te verhogen.

Het lijdt volgens Nagel geen twijfel dat de prijsdruk sterk en breed gedragen is in de hele economie. “Als we deze koppige inflatie willen temmen, zullen wij nog koppiger moeten zijn”, aldus de baas van de Bundesbank.

Woensdag wordt het rentebesluit van de Federal Reserve in de Verenigde Staten bekendgemaakt. De centrale bank verhoogt naar verwachting de rente opnieuw in de strijd tegen de hoge inflatie. Wel wordt verwacht dat de Fed de rente wat minder agressief zal opvoeren dan eerder werd voorzien om de kalmte in de bankensector te bewaren.

Nagel denkt dat banken mogelijk “voorzichtiger” worden bij het verstrekken van leningen, nadat de in problemen geraakte Zwitserse bank Credit Suisse gered moest worden door zijn concurrent UBS, waarna veel onrust ontstond op de financiĆ«le markten. Hij voegde er echter aan toe dat het nog te vroeg was om de conclusie te trekken dat de regio afstevende op een kredietcrisis.