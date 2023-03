Verbod op brandstofauto komt op EU-top niet aan de orde

De EU-leiders buigen zich donderdag op hun top in Brussel niet over de patstelling over het uitbannen van de brandstofauto. Plotselinge criticus Duitsland en de Europese Commissie zoeken nog naarstig naar een uitweg uit hun meningsverschil, zeggen EU-bronnen. Maar dat kan zomaar pas volgende week of nog later worden.

Duitsland ging aanvankelijk akkoord met het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met een brandstofmotor in 2035. Maar het zwaargewicht verzet zich bij nader inzien zolang niet is verzekerd dat er voor auto’s op duurzame brandstoffen als waterstof wel ruimte blijft. Berlijn mobiliseerde genoeg medestanders om het verbod voorlopig tegen te houden. Tot ergernis van sommige andere lidstaten en de commissie.

De kwestie “staat niet op de agenda” van premier Mark Rutte en zijn collega’s als ze donderdag beginnen aan de tweedaagse top, zegt een hoge EU-diplomaat. Daar is het volgens de ingewijde ook te vroeg voor omdat de Duitse regering en de commissie nog uitgebreid in overleg zijn. Dat voorzitter Ursula von der Leyen van het dagelijks bestuur van de EU Duitse is, kan nu weleens helpen, hoopt de bron.

Een andere hoge diplomaat verzekert dat “we ervan overtuigd zijn dat we spoedig tot een oplossing zullen komen”. Het overleg met Duitsland zou “heel constructief” verlopen.