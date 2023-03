Keurder TikTokvideo’s blijft toch naar extreem geweld kijken

Het bedrijf dat onder andere voor videoapp TikTok beoordeelt of beelden over de schreef gaan, maakt een ommezwaai na de eerdere belofte werknemers niet langer bloot te stellen aan extreem gewelddadige beelden. Vier maanden geleden zei Teleperformance nog uit de extreemste tak van toezichthouden te stappen omdat werknemers daar mentaal onder lijden. Maar nu zegt het in Parijs gevestigde bedrijf toch door te gaan met die activiteiten.

Apps en sociale media hebben regels voor welke beelden gebruikers wel en niet mogen plaatsen en Teleperformance huurt mensen in die hierop moeten handhaven. Maar in november kondigde het bedrijf aan te stoppen met het beoordelen van “zeer extreme content” voor apps als TikTok, na nieuwsberichten van onder andere Time Magazine over trauma’s bij werknemers. Die zouden ze hebben opgelopen door video’s of foto’s van bijvoorbeeld geweld, dierenmishandeling of zelfmoord.

Maar deze week meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg dat Teleperformance werknemers in TunesiĆ« nog altijd opdraagt beelden te beoordelen waarin kindermisbruik, dierenmishandeling en geweld voorkomen. Financieel directeur Olivier Rigaudy stelde daarop dat het bedrijf nog lopende contracten moest nakomen. Daarnaast zou het moeilijk zijn om precies te definiĆ«ren welke beelden als “zeer extreem” gelden volgens de wetten en culturen in verschillende landen.

Nu maakt Teleperformance definitief de keuze om ook de ergste uploads van socialmediagebruikers te blijven monitoren. Volgens het bedrijf gingen aan die keuze interne en externe onderzoeken en gesprekken met werknemers vooraf. De beslissing zou het meeste in het belang zijn van klanten en de “miljarden mensen” die hun sites of apps bezoeken.