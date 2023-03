Marketingtrends om in de gaten te houden voor 2023

Elk jaar verandert het marketinglandschap en het is belangrijk om als marketeer op de hoogte te blijven van deze veranderingen om jouw campagnes succesvol te houden. In deze blogpost gaan we dieper in op enkele opkomende marketingtrends in 2023 en hoe relatiegeschenken met logo hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Toename van sociale media-platforms

Sociale media blijven groeien en nieuwe platforms krijgen steeds meer grip op de markt. In 2023 zullen marketeers zich moeten aanpassen aan de nieuwste sociale media-platforms en ze integreren in hun marketingstrategie. Het gebruik van relatiegeschenken met logo kan helpen om merkbekendheid te vergroten op deze nieuwe platformen. Bijvoorbeeld door gepersonaliseerde pennen, notitieboekjes of andere gadgets weg te geven aan de eerste honderd volgers of abonnees van het nieuwe sociale media-kanaal.

Toename van gepersonaliseerde content

Het personaliseren van marketingcontent zal in 2023 een belangrijke trend blijven. Consumenten verwachten steeds meer content die specifiek op hen is afgestemd. Hiervoor bieden relatiegeschenken met logo een uitstekende kans om gepersonaliseerde content aan te bieden. Bijvoorbeeld door gepersonaliseerde notitieboekjes met de naam van de ontvanger te geven of door gepersonaliseerde USB-sticks te schenken met informatie die is afgestemd op de interessegebieden van de ontvanger.

Toename van duurzaamheid

Duurzaamheid blijft een belangrijk onderwerp voor consumenten en dit zal in 2023 niet anders zijn. Steeds meer mensen willen zaken doen met merken die zich inzetten voor duurzaamheid. Relatiegeschenken met logo die duurzaam zijn geproduceerd, kunnen een positieve bijdrage leveren aan het imago van het merk en aan de klanttevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan eco-vriendelijke waterflessen of herbruikbare tassen die gemaakt zijn van gerecyclede materialen.

Toename van augmented reality

Augmented reality (AR) zal in 2023 een belangrijke trend blijven. Het gebruik van AR kan helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring en bij het vergroten van de merkbekendheid. Relatiegeschenken met logo kunnen bijvoorbeeld worden uitgebreid met een AR-component, waardoor het merk meer aandacht krijgt en de gebruikerservaring wordt verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerde mok die na het scannen van een QR-code een AR-ervaring biedt.

Het belang van digitale betrokkenheid

In het snel evoluerende bedrijfslandschap van vandaag moeten B2B-bedrijven digitale betrokkenheid en gepersonaliseerde klantervaring inzetten om groei te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die op beide gebieden uitblinken waarschijnlijk twee keer zo snel zullen groeien als bedrijven die dat niet doen.

Door gebruik te maken van digitale engagementstrategieën zoals gepersonaliseerde content, kunnen B2B-bedrijven hun klanten beter begrijpen en relevantere ervaringen leveren. Dit verhoogt niet alleen de klantentrouw, maar stimuleert ook groei en winstgevendheid op lange termijn voor het bedrijf.

Relatiegeschenken met logo kunnen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door een wedstrijd te organiseren waarbij deelnemers hun favoriete ontwerp voor een relatiegeschenk kunnen indienen en de winnaar zijn ontwerp tot leven ziet komen als daadwerkelijk relatiegeschenk. Door dergelijke wedstrijden te promoten op sociale media en andere digitale kanalen, vergroot je de digitale betrokkenheid en creëer je waardevolle interactie tussen het merk en de consument.

Relatiegeschenken met logo blijven in 2023 een belangrijk marketinginstrument om de aandacht te vestigen op merken. Als marketeer moet je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste trends om campagnes te creëren die passen bij de behoeften van de consument. Met behulp van relatiegeschenken met logo en een strategische aanpak kunnen marketeers hun doelen bereiken en merken verder laten groeien in 2023 en daarna.