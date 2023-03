Japan stopt beperkingen verkoop chipmaterialen aan Zuid-Korea

Japan heeft de beperkingen opgeheven voor de export naar Zuid-Korea van materialen die noodzakelijk zijn voor het maken van chips. Daarmee hebben de twee landen een nieuwe stap gezet richting de normalisering van de handelsrelaties. Begin deze week had Zuid-Korea al besloten Japan terug te zetten op een lijst van vertrouwde handelspartners.

De betrekkingen tussen de twee buurlanden waren enkele jaren gespannen. Die spanning ontstond nadat de hoogste rechtbank in Zuid-Korea had bepaald dat een Japans bedrijf schadevergoedingen moest betalen omdat het in de Tweede Wereldoorlog Koreanen als dwangarbeiders aan het werk had gezet. Japan stelde dat die kwestie in een verdrag uit 1965, waarmee de banden tussen Tokio en Seoul werden genormaliseerd, al was afgehandeld.

De Japanse maatregelen zorgden niet voor problemen bij Zuid-Koreaanse chipbedrijven als Samsung en SK Hynix. Maar ze werden in Zuid-Korea wel gezien als een economische strafmaatregel en zorgden voor verder verzuurde relaties. Onder de nieuwe Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol zoekt het land weer wat meer toenadering tot Japan. De Japanse premier Fumio Kishida heeft daar welwillend op gereageerd.

De dooi in de relatie tussen de twee grote Aziatische economie├źn is belangrijk voor hun westerse bondgenoten. Zij kunnen zo beter als een blok optreden tegen China en Noord-Korea. De dreiging van die landen wordt als groter ervaren sinds de Russische inval in Oekra├»ne begin vorig jaar.