Organisatieadviesbureau Accenture schrapt wereldwijd 19.000 banen

Het internationale organisatieadviesbureau Accenture gaat wereldwijd 19.000 banen schrappen. Daarmee voegt de onderneming zich bij een groeiende lijst van bedrijven die werknemers ontslaan om zich aan te passen aan de verslechterde economische omstandigheden.

De ingreep raakt ongeveer 2,5 procent het totale personeelsbestand van Accenture. Het adviesbureau verwacht voor de reorganisatie 1,2 miljard dollar aan ontslagvergoedingen en andere personeelgerelateerde kosten kwijt te zijn. Ook trekt Accenture nog 300 miljoen dollar uit voor het inkrimpen en samenvoegen van kantoorruimtes.

Het bedrijf is ook actief in Nederland, maar het is nog niet duidelijk of hier ook banen verdwijnen. Accenture heeft kantoren en operaties in bijna vijftig landen. De onderneming trekt anderhalf jaar uit voor het doorvoeren van de reorganisatie.

Accenture is niet het eerste bedrijf in de adviessector waar de laatste tijd een grote ontslagronde is aangekondigd. Vorige maand onthulde branchegenoot McKinsey al plannen om 2000 banen te schrappen, na een snelle groei van het personeelsbestand in het afgelopen decennium. KPMG kondigde op zijn beurt aan dat het bij de Amerikaanse tak afscheid zou nemen van bijna zevenhonderd krachten vanwege een afnemende vraag. Anderen partijen in de branche, bijvoorbeeld EY, zijn omwille van het veranderde economische tij terughoudender geworden met het werven van nieuw personeel.