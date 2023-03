FNV: werknemers plasticfabriek Sabic gaan productie stilleggen

Werknemers van plasticfabriek Sabic in Bergen op Zoom gaan de productie stilleggen wegens onvrede over hun salarissen, meldt vakbond FNV. Ze gaan een week lang staken.

“Vanaf vrijdag beginnen ze met het afbouwen van de eerste onderdelen van het bedrijf om uiteindelijk op woensdag de hele productie stil te kunnen leggen”, aldus de vakbond. De FNV en de directie kunnen het niet eens worden over de loonsverhogingen van medewerkers.

Sabic liet woensdag volgens de bond een ultimatum verlopen waarin FNV een loonsverhoging van meer dan 14 procent eist voor de bijna 1300 medewerkers. Het bedrijf wil het personeel 235 euro per maand extra geven.

Sabic produceert onder meer kunststofkorrels en is onderdeel van het olieconcern Saudi Aramco uit Saudi-ArabiĆ«. Het moederbedrijf heeft vorig jaar 151,1 miljard euro winst gemaakt, stelt de FNV. “Dus je kunt mij niet vertellen dat er geen geld is voor een knappe loonsverhoging in Bergen op Zoom”, zegt Paul Smink, bestuurder bij FNV.