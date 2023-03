Topman Zwitserse bank Julius Baer: financiële positie is gezond

De financiële positie van de Zwitserse bank Julius Baer, die zich richt op vermogende klanten, is gezond. Dat meldde topman Philipp Rickenbacher deze week in een brief aan klanten. Volgens hem zijn er geen grote risico’s voor de bank uit Zürich na de recente redding van branchegenoot Credit Suisse door het eveneens Zwitserse UBS.

“De balans van Julius Baer is ijzersterk”, aldus de topman. “We zijn sterk gekapitaliseerd, houden ons aan de hoogste risicostandaarden en zijn toegewijd aan transparante financiële verslaggeving.”

Rickenbacher meldde verder dat hij voorstander is van de overname van Credit Suisse door UBS, de grootste bank van Zwitserland. Volgens hem was die deal van groot belang om het vertrouwen in het bankensysteem te versterken.

De private bank, die ook wel Julius Bär wordt genoemd, meldde in februari nog dat er vorig jaar een beter dan verwachte instroom van kapitaal was. Bij Credit Suisse was juist sprake van een grote uitstroom van vermogen omdat klanten onzeker werden over de bank, na een reeks schandalen en oplopende verliezen.