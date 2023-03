Baas Duitse centrale bank: bankenonrust onvergelijkbaar met 2008

De onrust rond de bankensector van de afgelopen weken is niet te vergelijken met 2008, toen een wereldwijde financiële crisis uitbrak. Dat zei de baas van de Duitse centrale bank Joachim Nagel, die verwees naar de nieuwe regels waar banken aan moeten voldoen voor hun stabiliteit. Hij deed zijn uitspraken op dezelfde dag dat Deutsche Bank hard onderuit ging op de aandelenbeurs.

“We zijn voorbereid voor het geval er iets gebeurt, maar we vinden dat de situatie nu anders is dan in 2008”, zei de Bundesbank-president in een toespraak in het Schotse Edinburgh. In dezelfde speech verwees hij naar de bankencrises in de VS en Zwitserland als twee gebeurtenissen met elk hun eigenaardigheden. “Ik heb gezien dat deze gebeurtenissen worden opgelost door de verantwoordelijke instanties.”

Een van de grootste banken van Duitsland, Deutsche Bank, verloor vrijdagmiddag zo’n 13 procent aan beurswaarde. Tegelijkertijd werd het op financiële markten veel duurder om je in te dekken tegen wanbetaling door Deutsche Bank, wat erop wijst dat beleggers grotere risico’s zien bij Deutsche Bank. Andere Europese banken gingen ook mee omlaag op de aandelenbeurzen.

“Na dit soort gebeurtenissen zijn financiële markten altijd erg onzeker en in de weken daarna kunnen er hobbels op de weg liggen. Dus het verrast me niet dat de markten wat beweeglijker zijn dan twee weken geleden”, zei Nagel over de bredere onrust op de beurzen.