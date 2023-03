Duitsers naarstig op zoek naar alternatief vervoer om staking

Inwoners van Duitsland zijn naarstig op zoek naar alternatief vervoer, nu er op maandag een landelijke staking is aangekondigd in verschillende vervoerssectoren. Duitsers zoeken online aanzienlijk meer naar onder meer huurauto’s en reizen met langeafstandsbussen, meldt persbureau DPA op basis van een rondgang bij verschillende aanbieders.

De aanbieder van langeafstandsreizen per bus Flixbus meldt een “aanzienlijke stijging van de vraag” sinds donderdagmiddag. Flixbus geeft aan al rekening te hebben gehouden met de ophanden zijnde staking. Dat deed het bedrijf door maandag op drukke routes meer bussen in te zetten.

Ook websites waarop huurauto’s worden aangeboden, worden druk bezocht. Bij een van de websites nam het aantal zoekopdrachten in grote steden toe met 120 procent. In Berlijn was er sprake van een stijging van 220 procent. Een andere website spreekt van een verviervoudiging.

Die gestegen vraag is ook terug te zien in de prijzen die de verhuurbedrijven vragen. Zo zijn de kosten van een huurauto in Berlijn op een van de websites gestegen met gemiddeld 90 procent ten opzichte van een week geleden. In Frankfurt liggen de prijzen sindsdien 73 procent hoger.