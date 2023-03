Legoland zet streep door nieuw pretpark in België

Legoland gaat toch geen nieuw pretpark bouwen in België. Dit bevestigt de Waalse minister van Economie Willy Borsus. Legoland-eigenaar Merlin Entertainments kondigde vorig jaar aan een nieuw park te bouwen in de stad Charleroi in Wallonië, maar ziet daar nu vanaf omdat het bedrijf zich wil focussen op de huidige activiteiten.

Afgelopen zomer ondertekenden onder andere Merlin Entertainments en de Belgische staat een intentieverklaring voor de bouw van het park, een investering van 370 tot 400 miljoen euro. Het moest naast het vliegveld van Charleroi, ten zuiden van Brussel, komen en 70 hectare groot worden. Bestaande Legoland-parken zijn te vinden in Denemarken, Zuid-Duitsland en Engeland.

Borsus noemt het besluit van Merlin Entertainments om van de bouw af te zien “een teleurstelling”. “De groep heeft die beslissing genomen na een volledige evaluatie van haar wereldwijde activiteiten. Dat heeft geleid tot een andere strategie, waarbij ze ervoor kiest om de bestaande infrastructuur, en die in aanbouw, te consolideren, eerder dan te gaan voor een uitbreiding van de activiteiten”, zegt ze.