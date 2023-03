De Hypotheekshop: onrust rond banken maakt hypotheek goedkoper

De onrust rond omgevallen banken in de VS en de redding van Credit Suisse in Zwitserland levert huizenzoekers een voordeel op. De rentes op hypotheken zijn daardoor opvallend snel gedaald, merkt De Hypotheekshop. Volgens de organisatie voor hypotheekadviseurs ging het afgelopen week om een van de sterkste dalingen van de afgelopen negentien jaar.

In onzekere tijden zetten beleggers vaak hun geld in op staatsobligaties, die als relatief veilige belegging worden gezien. Daardoor worden deze schuldpapieren meer waard, met als gevolg dat de rentes dalen. Daardoor zette twee weken geleden ook een daling van de kapitaalmarktrentes in, en daar zijn hypotheekrentes aan gekoppeld.

Volgens de Hypotheekshop gingen de hypotheekrentes deze week met zo’n 0,2 tot 0,3 procentpunt omlaag. Sinds 2004 was er slechts vier keer een sterkere daling.

Het valt de organisatie op dat banken en verzekeraars de daling van de marktrentes zo snel doorberekenen naar de hypotheekrentes. Normaal duurt dat enkele weken, maar deze keer reageerden sommige geldverstrekkers binnen enkele dagen. Dat heeft er volgens de Hypotheekshop mee te maken dat de vraag naar hypotheken het afgelopen jaar sterk is afgenomen, dus strijden geldverstrekkers om een steeds kleiner groepje potentiƫle klanten.