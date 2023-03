Vliegvelden Bremen, Hamburg en Stuttgart maandag plat

Door de landelijke staking maandag in Duitsland zijn alle vluchten van en naar Bremen en Stuttgart geschrapt, en ook alle vluchten uit Hamburg. Daardoor vervallen ook vluchten van en naar Schiphol. In Keulen gaan mogelijk ook vluchten niet door.

Flughafen Hamburg laat vrijdag weten dat er in totaal 147 vertrekkende vluchten niet doorgaan, of zonder passagiers worden uitgevoerd. Medewerkers van de beveiliging leggen het werk neer. Ook bij aankomende vluchten moeten mensen rekening houden met annuleringen en vertragingen, met name bij binnenlandse vluchten. Hamburg had voor maandag 147 vertrekkende en 152 aankomende vluchten gepland, met ruim 35.000 passagiers.

Het vliegveld van Stuttgart meldt dat er maandag “geen regulier vliegverkeer mogelijk is” en dat het moeilijk is om de luchthaven te bereiken. Het vliegveld adviseert zowel passagiers als de mensen die ze komen ophalen om niet naar het vliegveld te komen en contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Vliegveld Keulen/Bonn houdt rekening met “grote beperkingen in het vliegverkeer en een groot aantal uitvallende vluchten”. Op de luchthaven van Düsseldorf kunnen veel vluchten niet doorgaan, maar het vliegveld meldt nog niet om welke vluchten het gaat. Inchecken is er op zondagavond niet meer mogelijk.

Vliegveld Münster/Osnabrück, over de grens bij Enschede, meldt nog niets over de gevolgen van de staking. Vliegveld Weeze bij Nijmegen meldt dat het niet wordt getroffen door de staking.