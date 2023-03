Kabinet pakt meer regie om industrie sneller te verduurzamen

De industrie moet sneller verduurzamen, vindt het kabinet. Om daarin meer sturend op te treden is een nationaal programma opgesteld door de ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken), Rob Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Op die manier komt er ook meer samenhang tussen de vele initiatieven die er al zijn en in voorbereiding zijn, is de gedachte.

Door via het programma alle partijen bij elkaar te brengen “nemen we sneller betere besluiten en zorgen we dat ze op de juiste manier en in de juiste volgorde worden uitgevoerd”, zegt Adriaansens. Ze wijst erop dat grote bedrijven nu soms wachten met hun plannen en investeringen om te verduurzamen omdat niet duidelijk is of er genoeg netcapaciteit of groene energie beschikbaar is. Tegelijk willen netbeheerders vaak juist eerst weten hoeveel er nodig is om de nieuwe infrastructuur aan te leggen, aldus de minister.

Het kabinet richt zich eerst op de vijf regio’s waar veel industriĆ«le bedrijven zijn: Noord-Nederland, het Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland-West-Brabant en Chemelot in Limburg. Daar is snel veel winst te halen met de aanpassingen in de nieuwe netwerken en dat zal naar verwachting weer veel groene bedrijven trekken.