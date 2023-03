EU-leiders eensgezind: Europese bankensector is sterk en stabiel

De bankensector in de eurozone is stabiel. Dat is de eendrachtige boodschap van de EU-leiders na afloop van de tweede dag van hun top in Brussel, waar zij onder meer spraken over de onrust op de financiële markten. De Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe en Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) benadrukken dat de Europese banken sterk zijn. “Er dreigt in de EU geen bankencrisis”, zegt ook premier Mark Rutte.

Rutte is evenmin bezorgd over de onrust op de beurzen. “Het is normaal op de kapitaalmarkt dat er bewegingen zijn”, zei hij naar aanleiding van het harde koersverlies van Deutsche Bank, een van de grootste Duitse banken, vrijdagmorgen. Ook Scholz zei sussend dat Deutsche Bank sterk is. “Het heeft geloond dat we de laatste jaren strenge regels voor de Europese banken hebben doorgevoerd.”

Volgens EU-bronnen heeft ECB-chef Lagarde de leiders verzekerd dat de centrale bank klaar staat om hulp te bieden. “De ECB is volledig uitgerust om indien nodig liquiditeit te verschaffen aan het financiële systeem van de eurozone”, zei Lagarde volgens ingewijden tegen de leiders. De ECB en andere centrale banken kondigden afgelopen weekend aan de komende tijd voor extra leenmogelijkheden voor banken te zorgen. Dan kunnen banken over voldoende geld beschikken als ongeruste klanten meer geld willen opnemen.

Ook Rutte wees op de hervormingen die de bankensector na de financiële crisis in 2008 heeft ingezet. “We staan er daardoor sterk voor, met streng toezicht, buffers en afspraken.” Hij haalt zijn gelijk tegen het bedrijfsleven en het bankwezen, die “veel kritiek hebben geleverd dat we wat te streng waren. Nu zie je hoe belangrijk het is dat we deze buffers hebben en deze maatregelen hebben genomen. Laten we blij zijn.”

Daardoor wijkt het bankenstelsel van de 20 eurolanden volgens Rutte “echt af van de situatie in Amerika of bijvoorbeeld Zwitserland”. Hij ziet “grote verschillen, het Europese toezicht is fundamenteel anders dan het Amerikaanse toezicht”. De minister-president maakt zich “eerlijk gezegd niet” bezorgd en wil niet speculeren over bijvoorbeeld het omvallen van Deutsche Bank.

De EU werkt “vreselijk hard” aan het voltooien van de zogeheten bankenunie en kapitaalmarktunie, zegt Rutte. Die moeten voorkomen dat de financiële wereld weer zo onderuit gaat als in 2008. Maar dat maakt geen eind aan schommelingen in de aandelenkoersen van banken, waarschuwt hij. “Die zijn onvermijdelijk.”