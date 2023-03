Minder missers zorgen voor hogere winst bouwconcern VolkerWessels

Bouwbedrijf VolkerWessels is er ondanks de sterk gestegen kosten voor materiaal en lonen in geslaagd 2022 met een hogere winst af te sluiten. Het concern maakte minder kostbare missers dan voorheen. Ook kon VolkerWessels hogere kosten deels doorberekenen aan opdrachtgevers. Vooruitblikkend is de onderneming uit Rijssen somberder over de woningbouw, waar vermoedelijk minder klussen komen door oplopende rentes en strengere regels voor de huurmarkt.

De opbrengsten over het afgelopen boekjaar stegen met 7 procent tot bijna 6,6 miljard euro. Daarop boekte VolkerWessels een winst van 192 miljoen euro, 16 procent meer dan een jaar eerder. In zijn jaarbericht wijst het bouwbedrijf op de aanzienlijk gedaalde “faalkosten”, oftewel de kosten die een bedrijf maakt voor opdrachten die niet goed zijn uitgevoerd. Internationaal verbeterden de resultaten sterk in het Verenigd Koninkrijk.

Dit jaar verwacht VolkerWessels dat de omzet en winst in de woningbouw en projectontwikkeling onder druk komen te staan. Hogere rentes maken het in combinatie met de dalende huizenprijzen moeilijker om winst te maken met investeringen in woningen, waarschuwde het Economisch Instituut voor de Bouw al eerder dit jaar. Daardoor zullen er ook minder projecten van de grond komen. Daarnaast is er volgens VolkerWessels onzekerheid bij verhuurders, omdat het kabinet de huurprijzen van meer woningen wil reguleren. Ook dat zou nieuwe bouwprojecten remmen.

Andere onderdelen van het bouwconcern presteren dit jaar waarschijnlijk stabiel of profiteren van de energietransitie, bijvoorbeeld met installateurs die gebouwen verduurzamen. De hoeveelheid opdrachten die VolkerWessels nog voor de boeg heeft, was eind 2022 wat lager dan een jaar eerder. Dat komt onder andere doordat het bedrijf kritischer beoordeelt of het bepaalde opdrachten wel wil uitvoeren. Zo haalde het bedrijf minder orders binnen voor grote, complexe projecten.