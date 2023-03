Toshiba stijgt op lagere Japanse beurs na steun overnamebod

Toshiba behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Het Japanse industrieel en technologisch concern zal het overnamebod van een Japans consortium onder leiding van investeerder Japan Industrial Partners (JIP) steunen. Met het bod van ongeveer 2 biljoen yen, omgerekend ruim 14 miljard euro, komt mogelijk een einde aan een zeer onrustige periode van het bedrijf. Toshiba wordt namelijk al jaren geplaagd door schandalen.

De algehele stemming op de Aziatische beurzen bleef terughoudend op de laatste dag van de roerige beursweek, die in het teken stond van de onrust in de bankensector en de renteverhogingen van de centrale banken. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent lager na drie dagen van koersherstel en de beurs in Shanghai verloor ook een half procent. De Kospi in Seoul leverde 0,4 procent in en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent.

De Nikkei in Tokio sloot de week af met een kleine min van 0,1 procent. Toshiba dikte 4,5 procent aan. De Japanse autofabrikanten Toyota, Nissan en Honda gingen daarentegen licht omlaag. Ook winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde tot de verliezers met een min van 1,1 procent. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank boekte een kleine winst.

Beleggers reageerden daarnaast op nieuwe inflatiecijfers uit Japan. Daaruit bleek dat de consumentenprijzen, met uitzondering van de sterk schommelende prijzen voor verse voeding, in het land vorige maand met 3,1 procent zijn gestegen. De inflatie liet daarmee voor het eerst in achttien maanden een afkoeling zien. In januari stegen de prijzen nog met 4,2 procent door de hogere energierekeningen. Dat was het hoogste niveau sinds september 1981.

Ook verwerkten beleggers nieuwe gegevens over de Japanse industrie en dienstensector. Zo werd bekendgemaakt dat de Japanse industrie in maart voor de vijfde maand op rij is gekrompen ondanks een lichte verbetering van de bedrijvigheid in de sector. De dienstensector groeide wel. Daar nam de activiteit toe tot het hoogste niveau sinds oktober 2013.