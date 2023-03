Economische groei van 0,6 procent in vierde kwartaal bevestigd

De Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar op kwartaalbasis met 0,6 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam ook na een tweede berekening tot die conclusie, na een eerste raming in februari. Na de krimp in het derde kwartaal wist Nederland daarmee een recessie te vermijden.

De groei komt vooral doordat consumenten in de laatste drie maanden van vorig jaar meer uitgaven dan in het voorgaande kwartaal. Met name aan diensten zoals cultuur, horeca, vervoer en communicatie besteedden huishoudens meer. Ook de overheid besteedde meer en er werd meer geïnvesteerd in woningen, gebouwen en infrastructuur.

De economische groei over heel 2022 bedroeg 4,5 procent. Ook dat was conform de eerdere berekening. De groei in het afgelopen jaar is vooral te danken aan de hogere consumptie door huishoudens. Ook het handelssaldo, de investeringen en de overheidsconsumptie droegen positief bij.

De groeicijfers van de kwartalen werden wel iets aangepast. Zo is de groei in het eerste kwartaal aangepast van 6,7 naar 6,3 procent en voor het tweede kwartaal van 5,1 naar 5,2 procent. In het derde kwartaal werd de groei herzien van 3,1 naar 3,4 procent. In het vierde kwartaal groeide de economie met 3,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de eerste berekening was dat 3,0 procent.

Verder lag de aanwas van banen volgens de nieuwe raming wat hoger. Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het vierde kwartaal 2022 met 94.000 ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. De eerste berekening kwam uit op een stijging van 85.000 banen.

In het vierde kwartaal van 2022 waren er 394.000 banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Dat was bij de eerste berekening 380.000. In heel 2022 waren er gemiddeld 445.000 banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in 2021.