Werkgeversverenigingen aan kabinet: pas de stikstofregels aan

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op de stikstofregels te versoepelen. De werkgeversverenigingen willen zo voorkomen dat Nederland nog verder ‘op slot’ komt te zitten.

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW zegt in een interview in De Telegraaf dat Nederland het probleem deels zelf heeft gecreĆ«erd. “Terecht roepen de BoerBurgerBeweging en ook andere partijen al langer dat we ons niet blind moeten staren op jaartallen en percentages”, stelt Thijssen.

Als voorbeeld noemt ze de zogenoemde kritische depositiewaarde en het gebruik van de modelmatige stikstofberekening. Volgens haar dwingt Brussel Nederland daar niet mee te werken. “Nu worden alle nieuwe projecten op dezelfde manier beoordeeld. Terwijl wij willen dat ecologen vaststellen of een bepaalde hoeveelheid stikstof in een bepaald gebied leidt tot een significante achteruitgang van de natuur.”

De voorzitter wijst er in De Telegraaf op dat Nederland “alweer bijna vier jaar op slot” zit en dat sommige ondernemers niet verder kunnen omdat er geen stikstofruimte is. “En het wordt alleen maar erger, met als dieptepunt dat de complete provincie Noord-Brabant een paar weken terug zei: We gaan geen vergunningen meer verlenen.”

Natuurmonumenten en Natuur & Milieu zijn kritisch: vertraging in het stikstofdossier helpt de economie, natuur, boer en de bouw niet. “De tijd van vooruitschuiven en doormodderen is allang voorbij, zo sprak de rechter meermaals”, reageren de natuurorganisaties. “De realiteit verandert niet wanneer de Haagse realiteit verandert, enkel met bestuurlijke durf en forse stikstofreductie lossen we dit probleem op.”