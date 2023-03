Banken en verzekeraars verder omlaag op negatief Damrak

Banken en verzekeraars gingen vrijdag verder omlaag in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. Beleggers bleven voorzichtig na de reeks van renteverhogingen en de recente onrust in de bankensector. Deze week schroefden de centrale banken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen hun rentetarieven op in de strijd tegen de hardnekkige inflatie. Vorige week ging de rente in de eurozone al omhoog.

De centrale banken lijken zich daarmee meer zorgen te maken over de aanhoudende stijging van de kosten van het levensonderhoud voor huishoudens dan over de problemen bij sommige banken. Door de snelle stijging van de rentes zouden de omgevallen Amerikaanse regionale banken Silicon Valley Bank en Signature Bank namelijk in de problemen zijn gekomen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 738,34 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 929,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,9 procent. Londen zakte ook 0,9 procent, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in februari.

De banken ING en ABN AMRO verloren tot 2,1 procent, na de stevige verliezen een dag eerder. Ook de verzekeraars Aegon, NN en ASR gingen mee omlaag en stonden in de staartgroep van de AEX, met minnen tot 2,2 procent. Buiten de financiële sector leverden staalfabrikant ArcelorMittal, verfproducent AkzoNobel en olie- en gasconcern Shell tot 2 procent in. Informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,7 procent.

In de MidKap verloor Eurocommercial Properties dik 1 procent na publicatie van de jaarcijfers. De investeerder in winkelcentra zag de huurinkomsten afgelopen jaar licht stijgen. Kunstmestproducent OCI stond met een min van ruim 4 procent onderaan. Bij de kleinere bedrijven won TIE Kinetix 2,7 procent. Het softwarebedrijf zag het orderboek in oktober tot en met februari ruimschoots verdubbelen.

In Frankfurt kelderde TUI bijna 10 procent. Het grootste reisbureau ter wereld wil 1,8 miljard euro ophalen met de uitgifte van aandelen om de coronasteun van de Duitse overheid terug te betalen en de balans te versterken.

Adidas won 0,9 procent. Het Duitse sportmerk en de Amerikaanse superster Beyoncé hebben met wederzijdse instemming hun samenwerking beëindigd. Het einde zou volgens Amerikaanse media komen door creatieve meningsverschillen en tegenvallende verkopen van de kledinglijn van de zangeres.

De euro was 1,0788 dollar waard, tegen 1,0889 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 69,57 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 75,54 dollar per vat.