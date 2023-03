Symbolische aftrap van invoering statiegeld op blikjes

Bij een PLUS-supermarkt in Almere wordt maandag de aftrap gegeven voor de invoering van 15 eurocent statiegeld op blikjes per 1 april. Daarbij zal dan een consument symbolisch het eerste blikje inleveren bij een inzamelpunt. Met de invoering van statiegeld moet worden voorkomen dat blikjes als zwerfafval in de natuur terechtkomen. Ook moet de maatregel helpen om blik beter te kunnen recyclen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat er al per 1 januari statiegeld op blikjes zou zitten, maar vanwege organisatorische problemen werd dit uitgesteld tot 1 april. Minimaal 90 procent van de blikjes moet volgens de wet gescheiden worden ingezameld om te worden gerecycled. Nu belanden circa 150 miljoen blikjes per jaar nog als zwerfafval in de natuur.

Er komt ook een landelijke reclamecampagne om mensen bewust te maken van statiegeld op blik. De blikjes met statiegeld zijn te herkennen aan een statiegeldlogo. Vanaf 1 juli 2021 zit er ook al 15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes voor bijvoorbeeld frisdrank en water. Er zat al langer 25 cent statiegeld op grote plastic flessen.

Er zijn in totaal ongeveer 27.000 innamepunten voor statiegeld. Het gaat bijvoorbeeld om supermarkten, maar ook om tankstations langs snelwegen. Ook op grote treinstations waaronder Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal zijn er inleverautomaten. Mensen kunnen dan geld retour krijgen of het doneren aan goede doelen.

Volgens directeur Raymond Gianotten van Statiegeld Nederland, de uitvoerende organisatie achter het statiegeldsysteem, worden er circa 2,5 miljard blikjes per jaar op de Nederlandse markt gebracht. In totaal zal er met kleine en grote plastic flessen en blikjes jaarlijks een bedrag van ongeveer 700 miljoen euro aan statiegeld gemoeid zijn.

Directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen, de partij die wettelijk verantwoordelijk is voor het statiegeldsysteem, zegt dat er wel een overgangsperiode zal zijn omdat eerst oude voorraden blikjes in winkels moeten worden weggewerkt. Het kan dus zijn dat er zowel blikjes met statiegeld als zonder statiegeld in de schappen liggen.