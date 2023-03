Meituan en Baidu zakken op lagere beurs in Hongkong

Meituan behoorde maandag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Hongkong. De Chinese maaltijdbezorger wist de omzet afgelopen jaar flink op te voeren en het verlies aanzienlijk terug te dringen, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Het aandeel werd ruim 4 procent lager gezet.

Baidu zakte 2,5 procent. Het Chinese internetbedrijf schrapte de geplande live-uitzending van de lancering van zijn chatbot Ernie. Met de chatbot, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie, wil Baidu de concurrentie aangaan met het populaire ChatGPT, waarin Microsoft veel geld investeert. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor tussentijds 0,5 procent in de min.

De algehele stemming op de Aziatische aandelenbeurzen was verdeeld. De banken in de regio gingen overwegend omlaag door de aanhoudende zorgen over de stabiliteit van de financiƫle sector. Die laaiden afgelopen vrijdag weer op door een stevige koersval van Deutsche Bank. Eerder zorgden het omvallen van twee regionale Amerikaanse banken en de redding van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse al voor onrust in de sector. De Britse banken HSBC en Standard Chartered, die beide beursnoteringen hebben in Hongkong, verloren 0,2 procent en 3,5 procent.

De Nikkei in Tokio noteerde een uur voor sluiting van de markt 0,5 procent in de plus. De grote Japanse banken Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group verloren tot 1 procent. Mizuho Financial Group won daarentegen 0,2 procent. Techinvesteerder SoftBank daalde 0,2 procent en autofabrikant Toyota klom 0,5 procent. Toshiba verloor 0,6 procent. Vrijdag won het techconcern nog ruim 4 procent nadat het bestuur liet weten het overnamebod van het Japanse consortium onder leiding van investeerder Japan Industrial Partners (JIP) te steunen.

De beurs in Shanghai daalde 1,1 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de winst van de industriƫle bedrijven in de periode januari tot en met februari met bijna 23 procent is gezakt ten opzichte van een jaar geleden door een zwakke vraag en lagere prijzen. Dat was de sterkste daling sinds april 2020. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent, mede door koersverliezen van de Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung (min 1,3 procent) en SK Hynix (min 2 procent). De Australische All Ordinaries won 0,1 procent.