Alibaba schiet omhoog op terughoudend Wall Street

Alibaba is kort na het openen van de beurshandel in New York bijna 10 procent meer waard geworden. Het Chinese techbedrijf, onder andere bekend van AliExpress, wil zich opsplitsen in zes onderdelen die uiteindelijk zelf naar de beurs moeten gaan. Het gaat om divisies als e-commerce, media en cloudsystemen.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig. Nu de zorgen over de stabiliteit van de financiƫle sector wat lijken te zijn afgenomen, zijn beleggers vooral benieuwd in hoeverre de recente onrust in de bankensector van invloed zal zijn op de toekomstige rentestappen van de centrale banken.

De Dow-Jonesindex noteerde in de openingsminuten een fractie hoger op 32.447 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3969 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 11.700 punten.

Grote banken lieten een gemengd beeld zien na het stevige herstel een dag eerder. De kleinere First Citizens Bank steeg ruim 4 procent. De regionale bank werd maandag nog bijna 54 procent meer waard nadat het alle banktegoeden en leningen van de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB) had overgenomen.

Lyft won bijna 7 procent. De taxidienst liet weten dat medeoprichters Logan Green en John Zimmer hun dagelijkse functies van respectievelijk topman en president zullen neerleggen. David Risher, een voormalig bestuurder van webwinkelconcern Amazon, wordt vanaf 17 april de nieuwe topman van Lyft.

Virgin Orbit kelderde bijna 18 procent. Het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson verlengde opnieuw het onbetaalde verlof van bijna alle werknemers om uit de financiƫle problemen te komen. Eerder werd gemeld dat durfinvesteerder Matthew Brown 200 miljoen dollar zou steken in het noodlijdende bedrijf, maar de onderhandelingen daarover zouden afgelopen weekeinde zijn afgebroken. Virgin Orbit is in de problemen gekomen na de mislukte eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa eerder dit jaar.

Walgreens Boots Alliance won 2,1 procent. Het apothekersbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht ondanks een scherpe daling van de vraag naar coronatesten en vaccins.

De euro was 1,0828 dollar waard, tegen 1,0784 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 72,72 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 78,06 dollar per vat.