Chipmaker Micron Technology grote winnaar op Wall Street

Door optimistische vooruitzichten van met name chipmaker Micron Technology zijn de zorgen over de economie op Wall Street meer naar de achtergrond verdwenen. Woensdag gingen de belangrijkste beursgraadmeter op de beurzen in New York daardoor met duidelijke winsten de handel uit. Ook in de bankensector waren plussen te zien ondanks dat overheidsorganisatie FIDC naar verluidt overweegt om de miljardenkosten die het onlangs moest maken om twee banken te redden, voor een groter deel dan gebruikelijk op andere Amerikaanse banken af te wentelen.

Micron Technology won meer dan 7 procent aan beurswaarde. De producent van geheugenchips leed afgelopen kwartaal meer verlies dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het bedrijf kampte onder andere met een grote afschrijving van zijn voorraden. Wel denkt het bedrijf dat de markt de bodem heeft bereikt en geleidelijk zal verbeteren in de komende tijd.

Ook Lululemon behoorde tot de grote winnaars. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, onder andere bekend van yogaleggings, lijkt geen last te hebben van de hoge inflatie en zag de verkopen in het afgelopen kwartaal sterk toenemen. Ook gaf het bedrijf positieve verwachtingen af voor de omzet en winst in het huidige boekjaar. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van bijna 13 procent.

De algehele stemming op Wall Street was door dit alles eveneens positief na de kleine koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex sloot 1 procent in de plus op 32.717,60 punten. De brede S&P 500 klom 1,4 procent tot 4027,81 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,8 procent tot 11.926,24 punten. Verder gingen de olieprijzen omlaag en won de euro licht ten opzichte van de dollar.

Over de bankensector was er een hoorzitting in het Amerikaanse congres. Michael Barr, vicevoorzitter van de Federal Reserve, heeft daar toegegeven dat het regelgevend systeem “heeft gefaald” rond het recente omvallen van de Silicon Valley Bank. Hij erkende daarbij dat de kapitaal- en liquiditeitseisen voor de middelgrote banken waarschijnlijk weer strenger moeten worden.

First Citizens Bank, die alle banktegoeden en leningen van SVB heeft overgenomen, ging circa 3 procent omhoog. Western Alliance Bancorp won een kleine 7 procent en First Republic Bank steeg bijna 6 procent. De grote banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America wonnen tot ruim 2 procent.