Topvrouw KLM: nog veel innovatie nodig voor CO2-neutraal vliegen

Het is belangrijk om nu te investeren in de verduurzaming van de luchtvaart. Anders komen broodnodige innovaties niet op tijd van de grond om te zorgen dat vliegen in 2050 CO2-neutraal kan. Dat zei KLM-topvrouw Marjan Rintel woensdag bij een raffinaderij voor duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, van het Finse bedrijf Neste op de Maasvlakte. KLM en zustermaatschappij Air France hebben een overeenkomst gesloten voor een gegarandeerde afname als die raffinaderij eind dit jaar gaat draaien.

“Je moet nu doen wat je nu kunt doen”, aldus Rintel die erop wijst dat door dit soort afnamedeals bedrijven als Neste investeringen kunnen doen en zicht hebben op het terugverdienen daarvan. Maar om aan de eigen verduurzamingsdoelen te voldoen is nog veel meer nodig. En een deel van de benodigde technologie is nog niet beschikbaar of nog niet op grote schaal toepasbaar. Toch gelooft Rintel heilig in innovatie. “Wij willen een duurzame airline zijn, maar er is altijd een deel dat je niet zeker weet. En als er nu ge├»nvesteerd wordt, kan het heel snel gaan. Je hebt zo’n versnelling nodig.”

De SAF die Neste vanaf dit jaar op de Maasvlakte maakt heeft vooral gebruikte kookolie en frituurvet en dierlijke vetten als basis. Maar daarvan is simpelweg niet genoeg om de luchtvaart op de langere termijn te helpen. “We produceren dit jaar genoeg om aan de Europese bijmengverplichting van 2 procent in 2025 te voldoen”, aldus Jonathan Wood die bij het Finse bedrijf verantwoordelijk is voor de duurzame luchtvaartbrandstoffen. “En we gaan het ook halen als kerosine in 2030 voor 6 procent uit SAF moet bestaan”, verwacht Wood. Maar daarna moeten er andere bronnen worden aangeboord.

Daarvoor kijken onderzoekers bijvoorbeeld naar algen en andere plantenresten. Maar ook naar een techniek die Power to Liquid (PtL) wordt genoemd. Daarbij wordt CO2 uit de lucht gehaald en via een reactie met waterstof kan dan brandstof worden gemaakt. De PtL-techniek is nog niet op grote schaal mogelijk. “Er moeten nog technieken voor worden doorontwikkeld en opgeschaald”, legt Wood uit. “En er is veel meer energie voor nodig dan voor de techniek die we nu gebruiken.

Dus ondanks de stappen die Air France-KLM zet, met strengere doelen dan die voor de EU, is er nog veel onzekerheid. Want het luchtvaartconcern weet nog niet volledig hoe het de doelen voor 2030 gaat halen, laat staan die voor 2050. Rintel hamert daarom op de dingen die nu al gebeuren en die een verschil gaan maken. Zoals het aankopen van zuinigere vliegtuigen en het bijmengen van SAF. En dat terwijl de balans moet worden gezocht tussen de hogere prijs voor de brandstof en de prijs voor een ticket.

Die prijs “zal nooit meer zo laag worden als die was”, zegt Rintel. Maar zakenreizigers zijn veel vaker al bereid om meer te betalen. “Grote bedrijven hebben milieudoelen en willen dat wij SAF gebruiken. Dat helpt, want uiteindelijk kunnen wij daardoor grotere hoeveelheden duurzame brandstof inkopen en kan bijvoorbeeld Neste investeren in nieuwe fabrieken. Het is een keten.”