Kredietverzekeraar vreest bijna 80 procent meer faillissementen

Nederland krijgt dit jaar te maken met fiks meer faillissementen dan vorig jaar, voorspelt kredietverzekeraar Atradius. Naar verwachting gaat het om 79 procent meer bankroeten dan in 2022. Dat komt vooral doordat de coronasteun van de overheid vorig jaar is beëindigd, waardoor een deel van de bedrijven die hierdoor overeind bleven alsnog omvallen.

Ook in 2024 zullen meer bedrijven failliet gaan in Nederland. Het zou dan gaan om een toename met 21 procent.

In een nieuw rapport wijst Atradius erop dat Nederland qua faillissementen eigenlijk terugkeert naar een normaal niveau. Net als bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en de Verenigde Staten gingen in ons land opvallend weinig bedrijven failliet tijdens de coronacrisis, dankzij ruimhartige steunmaatregelen. Zo daalde het aantal faillissementen in Nederland in 2020 en 2021 met respectievelijk 17 en 41 procent. In 2022 was er weer een lichte stijging en dit jaar gaat het waarschijnlijk hard met de bedrijven die bankroet gaan.

“In combinatie met de sterk gestegen energieprijzen, de hoge rente en de economische teruggang als gevolg van de oorlog in Oekraïne levert dit voor bedrijven grote financiële uitdagingen op”, zegt econoom Theo Smid van Atradius.

Hij wijst er tegelijkertijd op dat dit en volgend jaar nog lang niet zoveel bedrijven failliet gaan als in 2013, toen er een piek was in het aantal bedrijven dat noodgedwongen moest sluiten. Atradius verwacht dit jaar 4300 faillissementen en 5300 in 2024. In 2013 stond te teller op 12.500 faillissementen.

Ook wereldwijd stijgt het aantal faillissementen dit jaar. Het gaat dan om een toename met bijna 50 procent.