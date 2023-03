Beleggers enthousiaster over Philips na uitlatingen topman

Philips is donderdag flink vooruitgegaan op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op opmerkingen van topman Roy Jakobs. Hij verklaarde dit jaar waarschijnlijk een akkoord te kunnen sluiten met patiënten die economische schade hebben geleden door de apneu-affaire.

Dan gaat het om een schikking van een deel van de claims waarmee Philips in de Verenigde Staten te maken heeft. Door de uitlatingen van Jakobs leefde op de financiële markten de hoop op dat het zorgtechnologiebedrijf de kwestie sneller dan gedacht achter zich zou kunnen laten. Het aandeel won 5,9 procent.

De problemen met de slaapapneu-apparaten draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen, met mogelijke schade voor de gezondheid als gevolg. In totaal moest Philips 5,5 miljoen apparaten vervangen vanwege het defect. Sinds de kwestie naar buiten is gekomen is de beurskoers van Philips behoorlijk gezakt en er dreigen nog veel claims.

Verder wonnen chipbedrijven donderdag opnieuw aan beurswaarde. ASML, Besi en ASMI kregen er tot 4 procent bij nadat ze een dag eerder ook al stevige koerswinsten lieten zien. Dat was toen voornamelijk te danken aan een goed ontvangen handelsupdate van de Duitse chipmaker Infineon. Die branchegenoot dikte donderdag meer dan 5 procent aan.

Het algehele beurssentiment was eveneens positief. De AEX-index sloot 0,9 procent hoger op 752,46 punten hoger onder aanvoering van Philips. De MidKap klom 1,7 procent tot 953,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent. De hoofdindex in Madrid dikte 1,6 procent aan na een verrassend sterke afkoeling van de inflatie in Spanje.

Randstad was wel een grote verliezer met een min van 5,4 procent. Het aandeel van de uitzender noteerde echter ex dividend, wat betekent dat het geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Dat zorgt meestal voor koersdruk.

In de MidKap stond JDE Peet’s onderaan met een min van 4,5 procent. Grootaandeelhouder Mondelez International Holding Netherlands heeft miljoenen aandelen van het koffie- en theeconcern tegen korting verkocht.

In Stockholm werd Hennes & Mauritz ruim 16 procent meer waard. De Zweedse kledingketen wist in het afgelopen kwartaal toch winst te boeken ondanks een eerder gemelde tegenvallende omzet. Het bedrijf lijkt daarmee voortgang te boeken met zijn kostenbesparingen.

De euro was 1,0899 dollar waard, tegen 1,0840 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 74,04 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 79,07 dollar per vat.